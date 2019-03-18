Россия назначила для 22 украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Сегодня, 18 марта, следствие ознакомило военнопленного украинского моряка капитана 2 ранга Дениса Гриценко с постановлением о назначении психиатрической судебной экспертизы, не предоставив данных о возможной невменяемости, сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, проведение подобных экспертиз в отношении военнопленных унижает человеческое достоинство и честь офицера.

– Учитывая, что следствие намерено провести данную экспертизу в отношении всех военнопленных моряков, вне зависимости от позиции защиты, адвокатами Дениса Гриценко были заявлены ходатайства о присутствии адвокатов при проведении экспертизы, – сообщил Полозов.

Читайте: США не возобновят переговоры с РФ, пока украинские моряки в неволе – Уолкер

Напомним, украинские моряки, которые были захвачены во время агрессии России в Керченском проливе, отказались давать показания в суде РФ.

4 марта исполнилось 100 дней, как 24 украинских моряков находятся в российском плену.

Исочник: Николай Полозов