Министерство иностранных дел Украины подало ноту протеста до российского внешнеполитического ведомства за незаконный визит Владимира Путина в аннексированый Крым.
Министерство иностранных дел решительно протестует против очередного визита Путина до временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Ведомство направило ноту протеста до российского внешнеполитического ведомства. В заявлении отмечается, что этот визит, как и предыдущие, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
– МИД Украины подчеркивает, что никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и г. Севастополь.
Весь цивилизованный мир признает аннексию Крыма незаконной, поэтому мы передаем ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству, – говорится в сообщении.
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Очередной визит Путина – циничное и демонстративное пренебрежение Россией нормами устава ООН и резолюцией Генассамблеи.
По последним данным Bloomberg, Россия потеряла $150 млрд после аннексии Крыма из-за санкций Западного сообщества.
Напомним, силовой вариант возвращения аннексированного Крыма обернется военной катастрофой, считает спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.