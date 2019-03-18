Министерство иностранных дел Украины подало ноту протеста до российского внешнеполитического ведомства за незаконный визит Владимира Путина в аннексированый Крым.

Министерство иностранных дел решительно протестует против очередного визита Путина до временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Ведомство направило ноту протеста до российского внешнеполитического ведомства. В заявлении отмечается, что этот визит, как и предыдущие, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

– МИД Украины подчеркивает, что никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Весь цивилизованный мир признает аннексию Крыма незаконной, поэтому мы передаем ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству, – говорится в сообщении.