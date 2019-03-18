Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию тарифов на грузоперевозки, которую активно продвигает Укрзалізниця.

Как заявила глава ГРС Ксения Ляпина, по итогам совещания по вопросу о повышении тарифа, в ближайшие несколько дней экспертная группа из представителей УЗ, а также заинтересованных отраслевых предприятий, выработает компромиссный вариант.

– На мой взгляд, должна быть прозрачность тарифных решений со стороны Укрзалізниці, прогнозируемость тарифов. Поэтому предлагаю создать экспертную рабочую группу при Министерстве инфраструктуры, с представителями УЗ, а также ассоциациями, представляющими бизнес, и затем принять единое решение, — подчеркнула Ляпина.

Компания-монополист уже получила достаточное количество денег от либерализации вагонной составляющей. И хотя в УЗ говорят о том, что деньги потрачены на инвестиции, это достаточно большие средства, которые во многом могут покрыть и другие затраты.

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При этом руководство железнодорожного перевозчика уверяет, что для покрытия расходной части нужно увеличить тарифы на перевозки.

Такое предложение вызвало ажиотаж и негативную реакцию со стороны аграрных и металлургических ассоциаций, которые недовольны очередным повышением.

К примеру, глава объединения Укрметаллургпром Александр Каленков открыто высказал сомнение в взвешенности нового тарифа, который может нанести вред промышленности. Ведь он подымается ежегодно, а бизнес не может постоянно платить больше и содержать предприятие монополиста.

К слову, Государственная регуляторная служба во время совещания не поддержала индексацию тарифов Укрзализныци.