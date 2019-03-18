Нацполиция за минувшие сутки получила 45 заявлений, связанных с препятствием избирательному праву.

За минувшие сутки полицейские получили 45 сообщений о препятствовании избирательному праву и хулиганстве, связанным с выборами.

По трем заявлениям правоохранители открыли уголовные производства.

Всего с начала предвыборной кампания Нацполиция получила 3,3 тыс. подобных сообщений. Больше всего – в Киеве (зарегистрировано 413 фактов).

Больше всего сообщений связаны незаконной агитацией (1860 случаев) и подкупом избирателей (449 случаев).

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По полученной информации правоохранительные органы открыли 175 уголовных производств.

К слову, во время выборов президента Украины на избирательных участках не будет камер видеонаблюдения.