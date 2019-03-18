Уже более 100 тыс. украинцев воспользовались возможностью временного изменения места голосования на президентских выборах.

На сегодня место голосования изменили 106 тысяч 936 человек. Чаще всего избиратели выбирают Киев (20 тысяч 293 избирателей) и Киевскую область (11 тысяч 566 человек).

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В свою очередь, место голосования изменили 32675 граждан из Донецкой области и 15 590 лиц, зарегистрированных в Луганской области.

Напомним, что временно изменить место голосования необходимо не позднее, чем до 26 марта.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как можно проголосовать не по месту прописки и какие для этого нужны документы.