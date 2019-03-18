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Выборы президента 2019: сколько украинцев изменили место голосования

Уже более 100 тыс. украинцев воспользовались возможностью временного изменения места голосования на президентских выборах.

Выборы президента 2019: сколько украинцев изменили место голосования

На сегодня место голосования изменили 106 тысяч 936 человек. Чаще всего избиратели выбирают Киев (20 тысяч 293 избирателей) и Киевскую область (11 тысяч 566 человек).

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В свою очередь, место голосования изменили 32675 граждан из Донецкой области и 15 590 лиц, зарегистрированных в Луганской области.

Напомним, что временно изменить место голосования необходимо не позднее, чем до 26 марта.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как можно проголосовать не по месту прописки и какие для этого нужны документы.

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

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