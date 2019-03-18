Президент Украины Петр Порошенко ответил на заявление Путина в Крыму о том, что с нынешней украинской властью каши не сваришь.

– Я не собираюсь ни кашу ни с кем варить и есть, ни на рыбалку бегать. Я подчеркиваю, что мы мобилизовали мировое сообщество о непризнании аннексии Крыма и относительно применения санкции против России, – сказал он в эфире Свободы слова на ICTV.

По словам главы государства, его первым приоритетом после переизбрания будет именно вопрос Крыма.

– Первым решением будет – немедленная активизация действий относительно освобождения Крыма политико-дипломатическим путем, – подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что такая платформа предусматривает три составляющих: расширение санкционного компонента в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма, введение нового азовского пакета международных санкций против России и координация усилий по судебным процессам против РФ в связи с нарушением ряда конвенций.

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Напомним, власти РФ планируют провести еще один“референдум” в Крыму, чтобы сделать оккупацию украинского полуострова “законной”.