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Факты / Украина

Ремонт Шулявского моста остановил Киев в 8-балльных пробках

Из-за ремонта Шулявского моста Киев сковали утренние 8-балльные пробки.

Ремонт Шулявского моста остановил Киев в 8-балльных пробках

Из-за ремонта Шулявского моста движение затруднено на проспекте Победы. Машины стоят в пробках от станции метро Житомирская и аж до самой Шулявки.

В тянучке также несколько улиц: Набережно-Крещатицкая, Окружная, Набережно-Луговая.

Стоят также Голосеевский проспект, Курбаса и проспект Лобановского.

Читайте: Когда заканчивается отопительный сезон в Киеве

Напомним, что Факты ICTV публиковали схему объезда Шулявского моста на время ремонта.

Источник: Google Maps

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