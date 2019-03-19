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В Киеве больше не будет цирков с животными

Суд в Киеве подтвердил законность решения столичных властей о запрете работы шапито с животными.

Тварини у цирку

Об этом сообщил представитель общественной организации UAnimals Александр Тодорчук.

Речь идет о решении Киевсовета, которым еще в ноябре 2017 года запрещена работа передвижных цирков-шапито с животными.

Напомним, в декабре 2018 года правительство поддержало законопроект о запрете использования диких животных в цирке. Согласно документу, у цирков будет пятилетний переходный период, чтобы отказаться от использования диких животных.

Источник: Александр Тодорчук

Фото: Pixabay

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