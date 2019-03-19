Представительство УПЦ при европейских международных организациях сделало заявление по коммуникации специальных докладчиков ООН о нарушениях прав верующих УПЦ.

В заявлении отмечается, что в октябре прошлого года было подписано коммуникационное заявление специального докладчика ООН по вопросам внесудебных казней без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казней, специального докладчика ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, специального докладчика ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций и специального докладчика ООН по вопросам свободы религии и убеждений.

Этот документ является запросом вышеуказанных спецдокладчика к государству Украина с целью получить ответ с разъяснениями по фактам нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви.

Как отмечается, запрос охватывает практически все виды нарушений прав верующих УПЦ, а именно захват храмов, попытки срыва Всеукраинского крестного хода, не расследование уголовных производств, открытых на основании заявлений верующих, случаи нападений на журналистов, освещающих тематику нарушений прав православных верующих.

В УПЦ считают, что обращение специальных докладчиков ООН к государству Украина является резонансным событием, потому что эта коммуникация является средством международного дипломатического влияния и формой обоснованного вмешательства международного сообщества во внутренние дела Украины.

– Она реализуется в случае установления специальными докладчиками ООН достаточных фактов, которые дают основания считать, что в стране существуют признаки существенных нарушений прав человека, – отмечается в документе УПЦ.

Фактически впервые представители международного сообщества, наделенные специальной дипломатической и правовой обязывающей компетенцией, открыли официальное производство по фактам нарушений прав верующих УПЦ и направили к государству Украина запрос, основанный на обязательствах Украины выполнять международные стандарты по защите прав человека.

Далее в заявлении УПЦ отмечается, что и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе Общественное пространство и основных свобод перед президентскими, парламентскими и местными выборами в Украине в 2019-2020 гг. выразило озабоченность нарушением прав верующих.

Согласно международному праву и резолюциями Совета по правам человека ООН, государство Украина было обязано в установленный срок, который составляет 60 дней, предоставить специальным докладчикам ответ на их коммуникационное заявление, однако, это не было сделано.

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– Факт уклонения от предоставления ответа свидетельствует о пренебрежении чиновниками Украины норм международного права и демократических европейских стандартов прав человека в государстве, негативно влияет на международные рейтинги страны в мире, – говорится в заявлении УПЦ.

Исходя из вышеизложенного, УПЦ обращает внимание представителей органов государственной власти, политических партий, общественных организаций и всех заинтересованных лиц на недопустимость нарушений прав граждан Украины – верующих Украинской Православной Церкви.

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