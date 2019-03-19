Согласно соцопросу, который проводился в течение прошлой недели, лидером на выборах президента остается Владимир Зеленский.

Социологическая группа Рейтинг провела опрос, который продлился с 9 по 15 марта, результаты которого показали, что в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский.

За него готовы отдать свои голоса 24,9% опрошенных среди тех, кто намерен принять участие в выборах.

На втором месте находится кандидат в президенты Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 18,8% избирателей.

Третьим в списке стал действующий президент Петр Порошенко, голоса за которого планируют отдать 17,4% участников соцопроса.

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Каждый шестой опрошенный еще не определился с выбором кандидата в президенты.

Не смотря на это, многие участники соцопроса (20,8%) уверены, что Петр Порошенко станет президентом Украины во второй раз.

С мнением о победе Зеленского согласны 19,5% опрошенных, а в победу Тимошенко верят 18,6% респондентов.

К слову, возможностью временно изменить место голосования на выборах президента Украины воспользовались уже более 100 тыс. граждан.