Самый отдаленный от Киева избирательный участок на президентских выборах находится на антарктической станции Академика Вернадского.

Арктическая станция Академик Вернадский находится в 15 тыс. км. от Киева. 31 марта там проголосует 34 человека, из которых 11 участников постоянной экспедиции и 23 ученых сезонной.

Полярники будут использовать скан-копии вместо бюллетеней, которые направил ЦИК. На станции установят самодельные кабинки и урны, а считать голоса будут в присутствии всех членов экспедиции.

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Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию из четырех полярников.

Протокол с мокрой печаткой удастся передать в Украину где-то через месяц после выборов, поэтому скан-копии оперативно передадут в ЦИК.

Ранее Факты ICTV писали, что на выборы президента должно прибыть рекордное для независимой Украины количество наблюдателей.

Источник: Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр