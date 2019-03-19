Российские захватчики планируют заставить бесплатно работать мирное население ради так называемых “потребностей республики”.

Самопровозглашенный “глава совета министров” так называемой “ЛНР” подписал указ о трудовой повинности граждан, которым будут заставлять бесплатно работать мирных жителей оккупированных территорий.

В основном бесплатная рабочая сила будет применяться для оборонных нужд “ЛНР”.

Рыть окопы и разбирать завалы придется мужчинам до 60 лет и женщинам в возрасте до 55 лет.

Эксперты считают, что таким образом боевики планируют контролировать население, проживающее на оккупированных территориях, держа его как на ладони.

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К слову, перед выборами президента в Украине Россия увеличила объем поставок на оккупированные территории Донбасса.