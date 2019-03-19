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Факты / Украина

Жителей “ЛНР” заставят работать бесплатно

Российские захватчики планируют заставить бесплатно работать мирное население ради так называемых “потребностей республики”.

Окуповані території Донбасу

Самопровозглашенный “глава совета министров” так называемой “ЛНР” подписал указ о трудовой повинности граждан, которым будут заставлять бесплатно работать мирных жителей оккупированных территорий.

В основном бесплатная рабочая сила будет применяться для оборонных нужд “ЛНР”.

Рыть окопы и разбирать завалы придется мужчинам до 60 лет и женщинам в возрасте до 55 лет.

Эксперты считают, что таким образом боевики планируют контролировать население, проживающее на оккупированных территориях, держа его как на ладони.

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К слову, перед выборами президента в Украине Россия увеличила объем поставок на оккупированные территории Донбасса.

Источник: Ранок у великому місті

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