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Facebook остановил всю политрекламу в Украине перед выборами

Социальная сеть Facebook остановила всю политическую рекламу в Украине за 11 дней до выборов президента.

Facebook остановил всю политрекламу в Украине перед выборами

Facebook остановил всю политическую рекламу в Украине перед выборами.

Запрет на распространение политической рекламы касается общественно-политических издательств, которые рекламируют свои материалы в соцсети.

Для того чтобы избежать вмешательства в выборы, размещать рекламу смогут только те люди, которые находятся в Украине.

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Также разместить рекламу получится только после отправки удостоверения личности. Для этого подойдет заграничный паспорт или водительские права международного образца. Украинский паспорт не подойдет.

Верификация займет от 48 до 72 часов. Реклама оплачивается с банковских карт, где указан владелец.

Напомним, Facebook планирует создать центр по борьбе с фейковыми новостями накануне выборов в Европарламент.

Источник: Українські новини

Фото: Dreamstime

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