Одна из столичных многоэтажек трещит по швам. Хотя ее и называют новостройкой, ведь прошло всего 5 лет, как сюда заселились жильцы. А все потому, что настоящего хозяина в доме нет. Хотя на бумаге он есть. Это частный ЖЭК, который создал сам же застройщик. Жители платят ему немалые деньги, но за что – так и не понимают.

Поэтому здесь уже задумались о создании объединения совладельцев многоквартирного дома. Но сплотить соседей пока не удается. И это стандартная ситуация. Жители объединяются преимущественно когда припечет. Да и чтобы создать ОСМД, иногда надо пройти через круги ада. ЖЭКи, как коммунальные, так и частные, просто не хотят передавать дома на баланс совладельцам. Потому что это будет означать – потерять прибыль. Иногда – немалую. К примеру, не передают техническую документацию. А иногда застройщики, как говорится, идут в обход. И сами создают объединения совладельцев с лояльными к ним жителями. Все – ради контроля над финансовыми потоками. Эту лазейку в законе впоследствии прикрыли. Но некоторые такие ОСМД до сих пор существуют. И диктуют правила, которые противоречат здравому смыслу.

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Правда, и без застройщиков бывает проблем немало. Рейдерские захваты многоэтажек в последнее время – совсем не редкость. В прошлом году группа ловких дельцов только в Киеве создала 16 фальшивых ОСМД. Конечно, все это делалось не в благотворительных целях. Главное – завладеть технической документацией и персональными данными жителей. По данным следствия, преступники успели переоформить на себя и своих родственников как минимум 5 чужих квартир. Нередко случается, что и сами совладельцы воруют метры у соседей.

Универсальных рецептов, как победить в коммунальных войнах, нет. Но специалисты советуют все же создавать ОСМД – лучшей альтернативы управления собственным домом пока не придумали. И еще совет – время от времени проверять реестр недвижимости. Чтобы не только чердак или коридор, но и вашу квартиру, кто-то потихоньку не переоформил на себя.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему выгодно создавать ОСМД.