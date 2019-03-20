Министру оборону Степану Полторак поручено ускорить переговоры по поставкам новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полторак ускорить переговоры по закупке в США и поставкам для ВСУ новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Президент считает, что такое вооружение как Javelin, беспилотники Bayraktar и многие другие виды оружия от партнеров и отечественных компаний помогут повысить цену агрессии РФ против Украины.

Он добавил, что нужно как можно быстрее завершить испытания указанных беспилотников, после чего взяться за противотанковые ракетные комплексы США.

– Так же надо будет сделать и с противотанковыми комплексами Javelin. Поручаю, господин министр, ускорить переговоры о новых закупках у наших американских партнеров, – сказал Порошенко.

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По словам главы государства, в Украине продолжат поставлять новое вооружение и передавать его Вооруженным силам.

К слову, ВСУ получили от Канады 56 внедорожников Ford, которые используются для перевозки личного состава.