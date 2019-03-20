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Факты / Украина

Новая партия Javelin для ВСУ – Порошенко поручил ускорить переговоры

Министру оборону Степану Полторак поручено ускорить переговоры по поставкам новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полторак ускорить переговоры по закупке в США и поставкам для ВСУ новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Президент считает, что такое вооружение как Javelin, беспилотники Bayraktar и многие другие виды оружия от партнеров и отечественных компаний помогут повысить цену агрессии РФ против Украины.

Он добавил, что нужно как можно быстрее завершить испытания указанных беспилотников, после чего взяться за противотанковые ракетные комплексы США.

– Так же надо будет сделать и с противотанковыми комплексами Javelin. Поручаю, господин министр, ускорить переговоры о новых закупках у наших американских партнеров, – сказал Порошенко.

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По словам главы государства, в Украине продолжат поставлять новое вооружение и передавать его Вооруженным силам.

К слову, ВСУ получили от Канады 56 внедорожников Ford, которые используются для перевозки личного состава.

Источник: Администрация Президента

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