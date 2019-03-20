С 21 марта Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная и миграционная службы переходят на усиленный режим несения службы.

Все подразделения МВД переходят на усиленный режим несения службы для проведения безопасных выборов, заявил председатель координационного штаба МВД – советник министра внутренних дел Иван Стойко.

По его словам, всего в обеспечение безопасности избирательного процесса будет привлечено более 134 тыс. правоохранителей.

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Также он отметил, что МВД готово к любому развитию событий во время выборов и сможет предотвратить любые незаконные действия.

– Держим руку на пульсе. Усиленно работает координационный штаб МВД и штабы в областях. Бесперебойно проводится мониторинг оперативной ситуации. Полицейские мгновенно реагируют на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства, – сказал он.

Стойко рассказал, что СБУ и подразделения МВД сейчас раскрывают много случаев вмешательства России в предвыборный процесс.

– Думаем, что именно в день выборов могут произойти различные провокации. Но мы не допустим этого! Мы подготовлены к любым вызовам и противодействие им. Сделаем все, чтобы граждане были защищены, смогли свободно проголосовать и подсчет голосов прошел честно, – добавил он.

Стойко призвал кандидатов в президенты проводить честно предвыборную кампанию и не устраивать провокации, которые могли бы всколыхнуть Украины.

К слову, Facebook остановил всю политическую рекламу в Украине за 11 дней до выборов президента.