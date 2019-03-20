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Подразделения МВД переходят на усиленный режим работы

С 21 марта Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная и миграционная службы переходят на усиленный режим несения службы.

Подразделения МВД переходят на усиленный режим работы

Все подразделения МВД переходят на усиленный режим несения службы для проведения безопасных выборов, заявил председатель координационного штаба МВД – советник министра внутренних дел Иван Стойко.

По его словам, всего в обеспечение безопасности избирательного процесса будет привлечено более 134 тыс. правоохранителей.

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Также он отметил, что МВД готово к любому развитию событий во время выборов и сможет предотвратить любые незаконные действия.

– Держим руку на пульсе. Усиленно работает координационный штаб МВД и штабы в областях. Бесперебойно проводится мониторинг оперативной ситуации. Полицейские мгновенно реагируют на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства, – сказал он.

Стойко рассказал, что СБУ и подразделения МВД сейчас раскрывают много случаев вмешательства России в предвыборный процесс.

– Думаем, что именно в день выборов могут произойти различные провокации. Но мы не допустим этого! Мы подготовлены к любым вызовам и противодействие им. Сделаем все, чтобы граждане были защищены, смогли свободно проголосовать и подсчет голосов прошел честно, – добавил он.

Стойко призвал кандидатов в президенты проводить честно предвыборную кампанию и не устраивать провокации, которые могли бы всколыхнуть Украины.

К слову, Facebook остановил всю политическую рекламу в Украине за 11 дней до выборов президента.

Источник: МВД

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