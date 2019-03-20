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Факты / Украина

Погода в Украине на сегодня, 20 марта (КАРТА)

Сегодня в Украине небольшие дожди ожидаются в центре и на севере, ночью на западе и в Карпатах – мокрый снег.

погода в Украине

В среду, 20 марта, в большинстве центральных областей и на востоке – без осадков.

Теплее всего будет в восточных и южных областях – от +10 до +14, на Закаратье +12.

На севере, в центре и на западе – от +6 +9 градусов.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Днем от 8 до 10 выше нуля.

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К слову, ранее мы писали, когда в Украину придет настоящая весна.

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