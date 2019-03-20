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Факты / Украина

Что делать, если приглашение на выборы не пришло

Если не пришло приглашение на выборы, то это не причина отказываться голосовать. Что делать в такой ситуации читайте  в материале Фактов ICTV.

Что делать, если приглашение на выборы не пришло

Приглашение на президентские выборы 2019 должны разослать до 25 марта.

Стоит запомнить, что отсутствие приглашения не лишает вас права проголосовать на избирательном участке в списках, которого вы числитесь.

– Если вы не получили приглашение, то стоит обратиться в участковую комиссию по месту регистрации и проверить себя в списках. Они есть на каждом участке в распечатанном виде и их должны по первой же просьбе представлять, – рассказали Фактам ICTV в Центральной избирательной комиссии.

Второй способ – это проверить списки через Сервис Государственного реестра избирателей. Там необходимо зайти в Кабинет избирателя и открыть раздел Проверка включения. Там необходимо ввести некоторые персональные данные, а потом система покажет в списках, какого участка вы числитесь.

Читайте: Выборы 2019: как узнать свой участок для голосования

Если вам не удалось себя нигде обнаружить, то необходимо с паспортом обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как проголосовать на выборах не по месту прописки.

Фото: dreamstime.

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