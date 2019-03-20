Букмекеры сделали ставки на выборы президента Украины 2019.

Ставки букмекеров на выборы президента Украины 2019 говорят о том, что действующий глава государства Петр Порошенко сможет пойти на второй срок. Также шансы стать новым президентом имеет Владимир Зеленский, считают букмекеры.

В одной из крупнейших контор на победу Порошенко установили коэффициент 1,90. На втором месте идет Зеленский с коэффициентом 2.10. Юлия Тимошенко замыкает тройку лидеров на выборах. На ее победу установлен коэффициент 5.25.

Другая крупная контора считает, что победить на выборах одинаково имеют шансы Порошенко и Зеленский – коэффициент 2.15. В Тимошенко верят меньше – коэффициент на ее победу 4.50.

Читайте: Как голосовать на выборах не по месту прописки

Еще одни букмекеры “сделали” Зеленского будущим президентом. Коэффициент на его победу – 1.80. А вот какие шансы, по мнению экспертов, имеет Порошенко – коэффициент 2.70. У букмекеров Тимошенко финиширует третьей – коэффициент на ее победу 5.50.

Как известно, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019, согласно календарному плану выборов Центральной избирательной комиссии Украины.