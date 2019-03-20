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Факты / Украина

Украинские корабли на Азове с неба прикрывают МиГ-29 и Су-25

Экипажи самолетов тактической авиации – истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 – выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли ВМС ВСУ, которые вышли в поход.

Українські кораблі на Азові з неба прикривають МіГ-29 та Су-25

При этом полеты происходят с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Экипажи самолетов отрабатывают ряд задач – взлет парой, противоракетные маневры.

После выполнения задания они садятся на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил.

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Напомним, Воздушные Силы провели в Приазовье комплексную тренировку по нанесению ударов штурмовой авиацией по определенным надводных и морским целям.

Джерело: ООС

Фото, відео: ООС

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