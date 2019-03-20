Экипажи самолетов тактической авиации – истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 – выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли ВМС ВСУ, которые вышли в поход.
При этом полеты происходят с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.
Экипажи самолетов отрабатывают ряд задач – взлет парой, противоракетные маневры.
После выполнения задания они садятся на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил.
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Напомним, Воздушные Силы провели в Приазовье комплексную тренировку по нанесению ударов штурмовой авиацией по определенным надводных и морским целям.
Джерело: ООС
Фото, відео: ООС