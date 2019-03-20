Укроборонпром, который уличили в коррупции, будут реформировать. Что происходит вокруг скандала, будет ли реформа действенной и как искоренить коррупцию – в материале Фактов ICTV.

Коррупция в Укроборонпроме привела до минимум 250 млн убытков. Об этом свидетельствуют недавние расследования журналистов.

Ранее Факты ICTV писали, в чем суть скандала и как на это отреагировали все стороны конфликта.

Секретные закупки

Почему вообще стало возможно “отмывать деньги” через оборонную сферу?

Большая часть закупок Укроборонпрома – засекречены. И если тендеры других государственных структур можно отследить через Прозоро, то оборонный сектор, содержащий информацию о секретном оружии, деталях и др., закрыт для посторонних глаз.

Эта секретность дает возможность для коррупционных сделок, подобных той, которую в своем расследования раскрыли журналисты Бигус.инфо.

Но то масштабное расследование Бигуса – лишь малая часть проблемы. В состав Укроборонпрома входят 112 предприятий оборонно-промышленного комплекса. В расследовании журналистов же фигурирует только четыре завода.

На заседании ВСК Генпрокурор Юрий Луценко вспоминал, что Оптимумспецдеталь поставляла на заводы оборонпрома лишь 3% всех деталей. Поэтому, если провести аудит (а президент Петр Порошенко его анонсировал), кто знает, сколько еще таких нечестных фирм можно обнаружить.

Ход расследования

Что изменилось после того, как журналисты обнародовали скандальное расследование? Президент отреагировал – уволил Олега Гладковского, а также анонсировал международный аудит концерна. В парламенте создали временную следственную комиссию, а НАБУ провело обыски у фигурантов дела.

В ГПУ же настаивают – у них расследование подходило к концу, когда журналисты вмешались со своим сюжетом.

Однако, до сих пор правоохранители не доказали причастность к схемам семьи Гладковских. Подозрение было вручено приспешникам Гладковского-младшего. Что касается самого “мажора”, то расследование до сих пор идет. Та же история и с его отцом.

– Сидит веселый Гладковский: “Обо мне все забыли”. Все теперь говорят о НАБУ, – комментирует ход следствия Денис Бигус в одном из интервью.

Вопрос, привлекут ли их к ответственности, остается открытым.

Пожизненное с конфискацией имущества

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко остро отреагировал на скандал. Он уверен, наказание должен понести каждый, кто задействован в схеме, независимо от того, какую должность занимает.

– Во-первых, все фигуранты, которые уже обнаружены в расследовании журналистов, должны быть немедленно арестованы. Во-вторых, быстрое следствие, поскольку журналисты уже в значительной мере сделали работу следователей. В-третьих, прозрачный и открытый честный суд, который дал бы высшую меру наказания – в данном случае это по жизненная тюрьма с конфискацией имущества, – рассказал он Фактам ICTV.

Несмотря на это, Гриценко утверждает, что “при нынешней власти эффективного расследования не будет”.

Новое руководство – новая система

После расследований на должность замсекретаря СНБО Порошенко назначил Сергея Кривоноса, экс-кандидата в президенты, который за несколько дней до назначения снялся в пользу действующего президента.

До этого он был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ. В 2014 году командовал обороной Краматорского аэродрома.

Сейчас он готовит законопроект о полном реформировании государственного концерна Укроборонпром.

В случае, если парламентарии поддержат нового чиновника, реформа займет до полугода. Об этом Кривонос заявил в эфире Свободы Слова:

– Если народные депутаты в кратчайшие сроки рассмотрят и примут этот законопроект, и по результатам того аудита, который будет проведен, для реформирования Укроборонпрома нужно до полугода.

Сразу после своего назначения он опубликовал обращение в соцсетях, где определил свои приоритеты на новой должности. Он намерен наращивать обороноспособность, а также обеспечить прозрачность деятельности концерна.

Реформировать или ликвидировать?

Впрочем, военный эксперт Олег Стариков в реформу Укроборонпрома не верит:

– Для того, чтобы что-то сделать, необходимо иметь кадры, которые понимают, что нужно делать, имеют реальную программу по реформированию сферы и демократично-цивильный контроль над военной организацией.

Пока же предпосылок для этого нет. Зато эксперт предлагает вообще ликвидировать концерн Укроборонпром.

– Это надстройка для выкачивания денег. Предприятия, которые зарабатывают на рынке военно-технического сотрудничества, ежемесячно отчисляют им 18% прибыли, – рассказывает Стариков.

Кроме того, необходимо привлечь к сотрудничеству частные предприятия и таким образом привлечь иностранные инвестиции:

– Необходимо провести либерализацию рынка военно-технического сотрудничества для того, чтобы частные предприятия имели право продавать произведенные ими оружие и военную технику за границу, тем самым привлекать сюда инвестиции.

В-третьих, рассекретить государственный оборонный заказ.

Кстати, за снижение уровня секретности выступает и вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед. Она приводит в пример США, на которые следует равняться Украине:

– Оборонный бюджет Украины состоит из 8 строк в табличке Excel. Оборонный бюджет США состоит из 120 страниц текста, где объяснено, на что пойдет каждый цент, который выделяется на оборону.

В условиях войны на востоке страны способность военных быть эффективными зависит от боевой техники, которую производят или модернизируют на государственном концерне. Скандал, который разразился вокруг оборонного сектора – это огромных шаг назад и в борьбе с коррупцией, и в ведении боевых действий на Донбассе.

Реформа Укрборонпрома начинается на пятом году войны еще и за считанные недели до выборов, рискуя быть не доведенной до конца.

Лилия Ященко