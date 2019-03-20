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Факты / Украина

Вилкул: Необходимо начать реализацию программы по Новой Индустриализации

Александр Вилкул встретился с коллективом Запорожской ТЭС в Энергодаре Запорожской области.

Вилкул: Необходимо начать реализацию программы по Новой Индустриализации

– Только что встретился с рабочими, с инженерами. Я пришел убеждать, а вышел от них сам убежденным. Люди ждут перемен, они хотят мира и развития. Тот заряд поддержки и оптимизма, который я получаю от людей, веры в то, что может быть иначе, придает мне и уверенности, и накладывает особую ответственность. Теперь главное – проголосовать и защитить результаты выборов, – сказал Александр Вилкул, кандидат в президенты от Оппозиционного Блока.

Работники предприятия обеспокоены отсутствием поддержки отрасли со стороны государства. В частности, не уделяется внимание модернизации предприятий и решению экологических проблем. А большая часть налогов и сборов, которые платят предприятия, государство забирает, вместо того, чтобы вкладывать их в развитие местных громад.

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– Сегодня необходимо заниматься реконструкцией производств. Сегодня надо заниматься модернизацией энергетики, сегодня надо заниматься строительством новых объектов именно сферы энергетики. И мы сегодня видим, что все это отображено в программе Александра Юрьевича, – сказал Сергей Шовгеля, директор Запорожской ТЭС.

Лидер оппозиции Александр Вилкул подчеркнул, что его программа Новая Индустриализация направлена на поддержку промышленности. Реализация программы позволит обеспечить рост производства и экономическое развитие Украины, увеличение зарплат и пенсий. А передача органам местного самоуправления реальных полномочий и львиной части налогов даст возможность обеспечить нормальное функционирование местных громад.

Ранее Факты ICTV писали, что по данным Фонда Украинская политика, 6,4% респондентов готовы проголосовать за выдвиженца Оппозиционного блока Александра Вилкула на фоне проседания рейтинга Юрия Бойко (5,7% от всех опрошенных).

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