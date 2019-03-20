Новое исследование показало, что главными претендентами на выход во второй тур являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Центр социальных и маркетинговых исследований Социс провел соцопрос, результаты которого показали, что лидером в президентской гонке остается Владимир Зеленский, за которого готовы голосовать 20,5% респондентов.

На втором месте оказался Петр Порошенко, при котором намерены проголосовать 13,3% опрошенных.

На третьем месте – Юлия Тимошенко с поддержкой в ​​9,5% голосов.

Примерно 25,7% граждан еще не определились с тем, за кого отдадут голос на выборах президента Украины.

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Обязательно участие в выборах будут принимать 77,4% респондентов.

Больше всего участники соцопроса верят в победу на выборах Петра Порошенко (25,5%) или Владимира Зеленского (25,1%).

К слову, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский завил, что представит ключевых людей из своей команды до окончания второго тура президентских выборов.