31 марта в Украине пройдут президентские выборы. Для всех кто хочет отдать голос за своего фаворита Факты ICTV рассказывают, как узнать где голосовать.

Выборы 2019 пройдут в Украине 31 марта и, чтобы проголосовать необходимо заранее узнать, где это можно сделать.

Для этого заходим на сайт Государственного реестра избирателей и переходим в Кабинет избирателя.

В нем будет пункт Проверка включения, который и нужен для поиска участка для голосования.

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На новой странице откроется анкета, которою необходимо заполнить с указанием электронной почты. Именно на нее придет код подтверждения, после ввода которого откроются данные с местом вашего участка для голосования.

Стоит помнить, что код нужно ввести оперативно так, как срок его действия ограничен. Запросить его повторно можно будет только через некоторое время.





















Выборы 2019: как узнать свой участок для голосования / 5 фотографий

Однако, если доступа к интернету нет, то узнать всю необходимую информацию можно в ближайшем Отделе ведения Государственного реестра избирателей по вашей регистрации по месту жительства.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как проголосовать на выборах не по месту прописки.

Фото: kmu.gov.ua