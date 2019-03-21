Возле села Глыбочица дорожники перекрыли трассу Киев-Чоп. Люди требуют выплатить задолженность по зарплате.
Дорожники перекрыли трассу Киев-Чоп из-за задолженности по зарплате.
По информации правоохранителей, частично ограничено движение транспорта на 128 км автодороги Киев – Чоп.
Всего на трассе протестуют около 30 работников одного из обществ. Они двигаются по пешеходному переходу, привлекая внимание чиновников к проблеме с выплатой зарплаты.
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На месте работают правоохранители и проводят с протестующими разъяснительную работу.
Движение затруднено.
Напомним, в ноябре митингующие перекрыли трассу Киев-Чоп. В результате образовала многокилометровая очередь из грузовиков и легковых авто. Тогда они требовали решить вопрос о криминальной ситуации в области, вырубке лесов, ремонте дорог.