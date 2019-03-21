Кабинет министров Украины продлил срок полномочий главы правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева с 23 марта 2019 года по 22 марта 2020 года.

В распоряжении Кабмина от 20 марта №161-р изложены три основных требования к руководителю Нафтогаза.

В частности, Коболев должен до 1 января 2020 года разделить компанию и газотранспортную систему, обеспечить добычу не менее 18,2 млрд кубометров природного газа и гарантировать транзит через украинскую ГТС в страны ЕС после 1 января 2020 года “путем создания необходимых юридических и технических предпосылок”.

При этом отмечается, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) основных ожидаемых показателей работы главы Нафтогаза является основанием для досрочного прекращения его полномочий.

В распоряжении также говорится об уменьшении зарплаты главы компании вдвое, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, но “с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании”.

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Напомним, 20 марта из-за продления контракта с Коболевым лидер Радикальной партии Олег Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал.