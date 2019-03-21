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Факты / Украина / Политика

Мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине возглавит турецкий дипломат

Руководителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине выбрали турецкого дипломата Халит Чевик.

Мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине возглавит турецкий дипломат

Турецкий дипломат Халит Чевик стал новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

До этого дипломат занимал должность представителя Турции в ООН с 2012 по 2016.

В ведомстве отмечают, что на должность претендовали шесть кандидатов. До этого мониторинговую миссию возглавлял Ертурул Апакан, но его полномочия уже завершаются.

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Напомним, российские наблюдатели не будут зарегистрированы на выборах президента, потому что они внесены в список Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Источник: МИД

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