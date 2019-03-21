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Факты / Украина / Политика

Недопуск российских наблюдателей на выборы – реакция ОБСЕ

В ОБСЕ заявили, что разочарованы решением ЦИК об отказе участия в выборах наблюдателей с гражданством РФ.

ОБСЄ

В ОБСЕ заявили, что разочарованы решением о недопуске их наблюдателей с гражданством РФ на выборы президента Украины.

Однако в Организации считают, что даже без российских наблюдателей у миссии достаточно людей.

Всего ОБСЕ подали кандидатов на роль наблюдателей от 32 стран. Украина не аккредитовала только наблюдателей с гражданством РФ.

Наблюдатели от остальных стран аккредитованы в ЦИК и будут принимать участие в выборах президента Украины.

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Напомним, 20 марта стало известно о том, что ЦИК не дала согласие на регистрацию 24 наблюдателей ОБСЕ с гражданством РФ.

Источник: УНН

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