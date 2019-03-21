21 марта в Украине практически без осадков, на юге днем температура до +14°.

На востоке пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +10°.

Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +1°, днем до +14°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +12°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +8°.

В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +11°.

В Киеве без осадков, температура до +8°, вечером – до +6°.

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К слову, ранее мы писали, когда в Украину придет настоящая весна.