Президент Украины Петр Порошенко хотел бы служить в 72-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск.
Петр Порошенко хотел бы служить в 72-й ОМБ Сухопутных войск.
Помимо 72-й президент перечислил около десятка бригад.
– Я бы пошел в десантуру, потому что это наиболее престижно. Я бы пошел в 36-ю, или сейчас уже – 35-ю, потому что морпехи – это круто. Я бы пошел в 128-м или 10-ю, потому что, во-первых, мы сейчас подняли им денежное обеспечение к уровню десантуры, а во-вторых, горно-штормовая – это тоже круто, молодцы, – сказал он.
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Также он отметил, что мог бы служить и в отдельном полке беспилотной авиации или бригаде Черных запорожцев.
Напомним, с 1 января в Украине повысили выплаты военнослужащим.
Источник: Армия FM