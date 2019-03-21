PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Порошенко рассказал, в каких войсках ВСУ хотел бы служить

Президент Украины Петр Порошенко хотел бы служить в 72-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск.

Порошенко рассказал, в каких войсках ВСУ хотел бы служить

Петр Порошенко хотел бы служить в 72-й ОМБ Сухопутных войск.

Помимо 72-й президент перечислил около десятка бригад.

– Я бы пошел в десантуру, потому что это наиболее престижно. Я бы пошел в 36-ю, или сейчас уже – 35-ю, потому что морпехи – это круто. Я бы пошел в 128-м или 10-ю, потому что, во-первых, мы сейчас подняли им денежное обеспечение к уровню десантуры, а во-вторых, горно-штормовая – это тоже круто, молодцы, – сказал он.

Читайте: Нацгвардейцев обеспечат повышенной зарплатой и жильем

Также он отметил, что мог бы служить и в отдельном полке беспилотной авиации или  бригаде Черных запорожцев.

Напомним, с 1 января в Украине повысили выплаты военнослужащим.

Источник: Армия FM

Фото: Администрация Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Канада дает $105 млн на военную поддержку Украины
Украина и ЕС согласовали подходы к развитию отношений
Новая партия Javelin для ВСУ – Порошенко поручил ускорить переговоры
Порошенко ввел в действие дополнительные санкции против России
В Украине провели испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2
Выборы 2019: лидеры соцопроса не изменились
Полная реформа Укроборонпрома займет полгода – Кривонос
Порошенко сказал, когда в ООН обсудят вопрос миротворцев на Донбассе
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка