В выходные в Украину придет потепление. Будет преобладать сухая погода.

В субботу, 23 марта, везде сухо и солнечно.

Максимальные +16 ожидаются на Закарпатье, в других областях на западе страны – от +10 до +15.

На юге +14, в центре и на севере +11.

В восточных областях 7-9 выше нуля.

В Киеве без осадков, ночью 3-5, а днем ​​10-12 градусов тепла.

На воскресенье, 24 марта, синоптики прогнозируют дожди в восточных и центральных областях.

Температура практически не изменится.

На Закарпатье снова будет теплее всего – до +16.

В западных, северных и южных областях, а также в центре – в среднем +13 +14, на востоке +11.

В столице сухо, ночью +3 +5, днем ​​до +12.

Читайте: Подготовить авто к весне: когда менять резину и еще 7 советов



К слову, ранее мы писали, когда в Украину придет настоящая весна.