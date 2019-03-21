В выходные в Украину придет потепление. Будет преобладать сухая погода.
В субботу, 23 марта, везде сухо и солнечно.
Максимальные +16 ожидаются на Закарпатье, в других областях на западе страны – от +10 до +15.
На юге +14, в центре и на севере +11.
В восточных областях 7-9 выше нуля.
В Киеве без осадков, ночью 3-5, а днем 10-12 градусов тепла.
На воскресенье, 24 марта, синоптики прогнозируют дожди в восточных и центральных областях.
Температура практически не изменится.
На Закарпатье снова будет теплее всего – до +16.
В западных, северных и южных областях, а также в центре – в среднем +13 +14, на востоке +11.
В столице сухо, ночью +3 +5, днем до +12.
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К слову, ранее мы писали, когда в Украину придет настоящая весна.