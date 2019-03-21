Дети с синдромом Дауна приняли участие в неделе детской моды Junior Fashion Week.

Солнечные дети вышли на сцену Junior Fashion Week в Всемирный день людей с синдромом Дауна.

Команда недели детской моды решила присоединиться к World Down Syndrome Day и организовала перформанс с участием детей с синдромом и украинских звезд.

Поддержать детей в показе согласились украинские звезды, среди которых музыкант Роман Бахарев (Bahroma), прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор, телеведущие Надежда Матвеева, Ольга Фреймут, Геннадий Попенко, Григорий Решетник, Тимур Мирошниченко, Марыся Горобец, Мария Орлова, актеры сериала школа Андрей Бойко и Мария Кондратенко и дизайнер Елена Бурба.

Основатель Junior Fashion Week Наталья Коваленко отметила, что таким образом организаторы хотели показать, что дети с синдромом Дауна не менее одаренные.

Мы хотели показать, что несмотря на распространенное в обществе мнение о неспособности детей с синдромом к классическому обучения, они могут освоить не только навыки ухода за собой, но и более сложные действия, включая участие в модных показах и выход на подиум.

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К слову, дату празднования Всемирного дня людей с синдромом Дауна 21 марта было выбрано не случайно.

Это символическое обозначение самого синдрома, ведь у человека, страдающего этим заболеванием 21-я хромосома существует в трех копиях.

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