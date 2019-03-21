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Трассы в Украине оснастят шумовой дорожной разметкой

Трассы в Украине оборудуют шумовой разметкой, дабы повысить безопасность движения и снизить количество ДТП.

Трассы в Украине оснастят шумовой дорожной разметкой

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает дороги высшей категории оборудовать шумовыми полосами.

– Если человек долго находится за рулем и начинает засыпать, такие шумовые полосы могут спасти жизнь, – отметил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

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В ведомстве отметили, что такие полосы установят на крупнейших трассах – дорогах I-II категории.

Шумовые полосы – это искусственные неровности, которые оборудуются вдоль или поперек дороги. Во время наезда на такие полосы водитель чувствует вибрационное и шум, что способствует повышению внимания на дороге.

Ранее Факты ICTV писали, что Укравтодор начал проектирование реконструкции дороги М-06 на участке Львов – Ровно с расширением ее до 4 полос движения.

Источник: Минэкономразвития

Фото: Dreamstime

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