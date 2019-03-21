Работники Муниципальной охраны обезвредили наркомана, который угрожал медикам ножом.

Работники киевского коммунального предприятия Муниципальная охрана обезвредили наркомана, который угрожал медикам столичной больницы ножом.

20 марта в больницу №12 на улице Подвысоцкого был доставлен гражданин с явными признаками наркотического и алкогольного опьянения. Ему была оказана медицинская помощь в неврологическом отделении и его госпитализировали в целях стабилизации состояния.

Примерно в 5:15 гражданин пришел в психопатическое возбуждение, разгромил оборудование в палате, достал принесенные с собой острые предметы (ножницы и самодельный нож из отвертки) и начал угрожать медицинскому персоналу.

Присутствующий в больнице наряд Муниципальной охраны вмешался в ситуацию, убедил нарушителя покинуть отделение и вывел его в коридор, где, квалифицировав его действия как угрозу нападения, которое представляет непосредственную опасность жизни и здоровью окружающих, задержал.

Во время задержания нарушитель неоднократно оказывал сопротивление, и даже, продемонстрировав незаурядную физическую силу, разорвал пластиковое спецсредство фиксации рук. Прибывший на место наряд полиции, вызванный муниципалами, применил металлические наручники, что помогло окончательно нейтрализовать правонарушителя, – сообщили в КП.

Читайте: В Киеве ищут грабителя, который нападает на детей возле школы













В Киеве наркоман с ножом набросился на медиков – спасла муниципальная охрана / 3 фотографии

По словам представителя Муниципальной охраны, отдельное удивление вызывает тот факт, что этот гражданин был одет в рясу послушника, который готовится к принятию монашества. Его передали полиции.

Отметим, что подобные инциденты, связанные с людьми в состоянии наркотического опьянения, довольно часты. Медицинский персонал в коммунальных учреждениях в таких случаях становится заложниками событий, рассчитывая исключительно на собственные силы и своевременное прибытие органов правопорядка. Но теперь они под надежной защитой высокомотивированного личного состава КП Муниципальная охрана, – резюмируется в сообщении.

Ранее Факты ICTV писали о том, что неизвестные напали на мужчину в Днепре.

Источник: Муніципальна охорона

Фото: Муніципальна охорона