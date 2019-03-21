PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Украина и ЕС согласовали подходы к развитию отношений

В Брюсселе 20 марта состоялся мини-саммит Украина – ЕС.

Украина и ЕС согласовали подходы к развитию отношений

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в мини-саммите Украина – ЕС, который состоялся 20 марта в Брюсселе.

Украинский лидер вместе с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европарламента Антонио Таяни отметили важность проведения свободных и честных выборов президента Украины, благодаря чему наша страна сможет сохранить курс на евроинтеграцию и внедрение реформ.

Порошенко приветствовал решение ЕС о введении санкций против России из-за агрессии в Керченском проливе и призвал Брюссель усилить ограничительные меры.

Читайте: Порошенко ввел в действие дополнительные санкции против России

Также президент Украины призвал свернуть проект газопровода Северный поток-2.

Напомним, ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России, причастных к атаке в Керченском проливе.

Источник: Администрация Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Новая партия Javelin для ВСУ – Порошенко поручил ускорить переговоры
Порошенко ввел в действие дополнительные санкции против России
Выборы 2019: лидеры соцопроса не изменились
Полная реформа Укроборонпрома займет полгода – Кривонос
Порошенко сказал, когда в ООН обсудят вопрос миротворцев на Донбассе
С Путиным кашу есть не буду – Порошенко
Порошенко сказал, как вернет оккупированные Донбасс и Крым
Не украинский сценарий: Порошенко заявил о попытке сорвать выборы
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка