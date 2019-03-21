В Брюсселе 20 марта состоялся мини-саммит Украина – ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в мини-саммите Украина – ЕС, который состоялся 20 марта в Брюсселе.

Украинский лидер вместе с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европарламента Антонио Таяни отметили важность проведения свободных и честных выборов президента Украины, благодаря чему наша страна сможет сохранить курс на евроинтеграцию и внедрение реформ.

Порошенко приветствовал решение ЕС о введении санкций против России из-за агрессии в Керченском проливе и призвал Брюссель усилить ограничительные меры.

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Также президент Украины призвал свернуть проект газопровода Северный поток-2.

Напомним, ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России, причастных к атаке в Керченском проливе.