Курьерская доставка иногда может закончиться ограблением и даже убийством.

Курьер может не только самостоятельно ограбить дом, а еще и работать наводчиком. Когда он попадает в квартиру, то все осматривает и сообщает своим сообщникам.

Это может быть информация о замках на дверях, домашних животных, которые могут поднять шум, наличии сигнализации.

Недавно, курьер даже чуть не задушил ребенка, чтобы ограбить дом.

Об этом рассказывает эксперт по безопасности Руслан Сушко.

Получатель посылки должен осмотреть товар, чтобы не получить пустую коробку. Только после того, как вы убедитесь, что все на месте, можно оплачивать.

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Стоит обратить внимание на то, что у курьеров добросовестных служб есть служебное удостоверение и специальная униформа.

Кроме того, обязательно нужно забирать бланк, по которому вы сможете найти курьера. Когда получаете посылку, то стоит убрать из коридора все ценные вещи.

Если вашу квартиру обокрали после визита курьера или он напал на вас или ваших близких – вызывайте полицию.

Оперативники возьмут отпечатки пальцев как самого курьера, так и его сообщников.

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