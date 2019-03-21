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Факты / Украина

Изменение места голосования: нужен ли открепительный талон

Открепительные талоны на выборах 2019 применяться не будут. Их заменили другим механизмом изменения места голосования.

Изменение места голосования: нужен ли открепительный талон

Брать открепительный талон, чтобы проголосовать на президентских выборах 2019, не нужно. В этом году процедура голосования не по месту прописки несколько изменилась.

Если вы живете, работаете или учитесь в другом городе, но не хотите голосовать у себя дома, то это можно изменить без получения открепительных талонов.

Для этого необходимо обратиться в ближайший Государственный реестр избирателей в вашем районе.

Чтобы изменить место голосования, необходимо прийти в реестр с паспортом и справкой с места учебы или работы. Это могут быть также документы о праве собственности, аренды жилья или командировке.

При подаче этих документов нужно написать заявление с просьбой временно изменить место голосования.

Сделать это можно до 26 марта.

Читайте: Выборы 2019: как проголосовать по ID-карте

К слову, открепительные талоны отменили из-за наличия так называемого избирательного туризма. Когда их можно было получить, то избиратели за деньги могли голосовать на нескольких участках одного округа.

Кроме того, отныне каждый украинец может проверить себя в списке избирателей онлайн и даже узнать, сколько в стране вообще избирателей.

Ранее Факты ICTV писали о том, как узнать свой участок для голосования.

Фото: Dreamstime

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