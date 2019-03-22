Если Павел Гриб действительно будет поддерживать голодание, то он может погибнуть уже через неделю-две.

Отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь заявил, что голодание может довести его сына до смерти уже через неделю-две.

По его словам, голодовка Павла только ускорит наступление смерти.

Игорь также считает, что решение суда является смертным приговором для его сына.

– По факту это – смертный приговор. Павлу нужна срочная операция, которая позволила бы ему жить дальше, – сказал Игорь Гриб.

Читайте: Меня обвиняют бандиты и убийцы! Павел Гриб выступил с последним словом

Он добавил, что российская сторона знает о состоянии здоровья Павла и необходимой операции, однако не делает никаких действий в этом направлении.

У отца Гриба нет иллюзий касательно того, что апелляция приговора может быть успешной и его пересмотрят.

Напомним, сегодня украинского политзаключенного Павла Гриба незаконно приговорили к 6 годам лишения свободы.

Фото: Владислав Рязанцев