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Факты / Украина / Общество

Из-за голодовки Павел Гриб может умереть через несколько недель – отец

Если Павел Гриб действительно будет поддерживать голодание, то он может погибнуть уже через неделю-две.

Павло Гриб

Отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь заявил, что голодание может довести его сына до смерти уже через неделю-две.

По его словам, голодовка Павла только ускорит наступление смерти.

Игорь также считает, что решение суда является смертным приговором для его сына.

– По факту это – смертный приговор. Павлу нужна срочная операция, которая позволила бы ему жить дальше, – сказал Игорь Гриб.

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Он добавил, что российская сторона знает о состоянии здоровья Павла и необходимой операции, однако не делает никаких действий в этом направлении.

У отца Гриба нет иллюзий касательно того, что апелляция приговора может быть успешной и его пересмотрят.

Напомним, сегодня украинского политзаключенного Павла Гриба незаконно приговорили к 6 годам лишения свободы.

Фото: Владислав Рязанцев

Источник: 112 Украина

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