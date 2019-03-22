Если Павел Гриб действительно будет поддерживать голодание, то он может погибнуть уже через неделю-две.
Отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь заявил, что голодание может довести его сына до смерти уже через неделю-две.
По его словам, голодовка Павла только ускорит наступление смерти.
Игорь также считает, что решение суда является смертным приговором для его сына.
– По факту это – смертный приговор. Павлу нужна срочная операция, которая позволила бы ему жить дальше, – сказал Игорь Гриб.
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Он добавил, что российская сторона знает о состоянии здоровья Павла и необходимой операции, однако не делает никаких действий в этом направлении.
У отца Гриба нет иллюзий касательно того, что апелляция приговора может быть успешной и его пересмотрят.
Напомним, сегодня украинского политзаключенного Павла Гриба незаконно приговорили к 6 годам лишения свободы.
Фото: Владислав Рязанцев