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Выборы президента Украины 2019: когда состоятся и дата второго тура

Когда состоятся президентские выборы в Украине 2019, а также о вероятной дате второго тура выборов, читайте в материале Фактов ICTV

Коли президентські вибори в Україні 2019

Когда выборы президента Украины 2019 – сейчас очень актуальный вопрос для многих украинцев.

Мы решили расписать по датам, когда в Украине период предвыборной кампании, какого числа пройдет первый тур и когда может быть второй тур президентских выборов 2019.

Предвыборная кампания 2019

Предвыборная президентская кампания стартовала 31 декабря 2018 года и продлится до 00.00 29 марта 2019 года.

До 3 февраля 2019 кандидаты в президенты официально подавали документы для регистрации.

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Их регистрация закончилась  8 февраля.

Кстати, кандидаты, которых зарегистрировали, смогут официально отказаться от участия в выборах до 7 марта.

А до 8 марта включительно Центризбирком сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.

I тур

Выборы 2019 состоятся 31 марта 2019, согласно календарному плану выборов Центральной избирательной комиссии Украины.

Постановление о проведении президентских выборов (регистрационный номер 9342) опубликована в спецвыпуске Голос Украины от 28 ноября 2018 года.

ІІ тур

Если кандидаты не наберут абсолютное большинство, второй тур состоится 21 апреля 2019 года.

К 3 июня 2019 новоизбранный президент вступит в полномочия с принятием присяги на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

Напомним, как проголосовать с ID-карточкой на президентских выборах 2019.

Факты ICTV также рассказывали, что делать, если не пришло приглашение на выборы. Подробная инструкция здесь.

Главное фото: Arnaud Jaegers / Unsplash

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