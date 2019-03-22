В Киевском университете культуры Михаил Поплавский и академический директор Apsley Business School Себастьян Фуллер подписали соглашение на 5 лет.
Себастьян Фуллер вручил диплом профессора Apsley Business School профессору Киевского национального университета культуры и искусств, доктору педагогических наук Михаилу Поплавскому, который преподает в Лондоне антикризисный менеджмент и социально-корпоративную ответственность.
– Михаил Поплавский является антикризисным менеджером. Для нас огромная честь вручить диплом профессора и засвидетельствовать весомую роль Михаила Поплавского для Лондонской школы бизнеса, – отметил Себастьян Фуллер.
– Это эпохальный исторический проект. Для меня огромная честь и большая ответственность. Я думаю, что в Лондонской школе бизнеса будут удовлетворены программами по антикризисному менеджменту, пиару, брендингу, имиджу и репутации!, – заявил Михаил Поплавский.
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Підписали контракт на 5 років з Apsley Business School (Лондон, Великобританія). Отримав диплом професора Apsley Business School, де викладаю антикризовий менеджмент. Дякую академічному директору Себастіану Фуллеру! Це велика честь і відповідальність для мене! @apsleylondon #poplavskiy #університеткультури #apsleylondon #apsleybusinessschool
Ранее Факты ICTV писали, что Михаил Поплавский в всемирно известном вузе – Кембриджском университете (Великобритания) представил новую авторскую книгу “Ректор”, которую посвятил 25-летию своей деятельности руководителя главного в стране вуза культуры и искусств.