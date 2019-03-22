В Киевском университете культуры Михаил Поплавский и академический директор Apsley Business School Себастьян Фуллер подписали соглашение на 5 лет.

Себастьян Фуллер вручил диплом профессора Apsley Business School профессору Киевского национального университета культуры и искусств, доктору педагогических наук Михаилу Поплавскому, который преподает в Лондоне антикризисный менеджмент и социально-корпоративную ответственность.

– Михаил Поплавский является антикризисным менеджером. Для нас огромная честь вручить диплом профессора и засвидетельствовать весомую роль Михаила Поплавского для Лондонской школы бизнеса, – отметил Себастьян Фуллер.

– Это эпохальный исторический проект. Для меня огромная честь и большая ответственность. Я думаю, что в Лондонской школе бизнеса будут удовлетворены программами по антикризисному менеджменту, пиару, брендингу, имиджу и репутации!, – заявил Михаил Поплавский.

Ранее Факты ICTV писали, что Михаил Поплавский в всемирно известном вузе – Кембриджском университете (Великобритания) представил новую авторскую книгу “Ректор”, которую посвятил 25-летию своей деятельности руководителя главного в стране вуза культуры и искусств.