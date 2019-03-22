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Факты / Украина

ПЦУ ввела молитву о справедливых выборах президента

22 марта  глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний распорядился проводить во всех храмах ПЦУ молитвы о справедливых выборах президента.

пцу

Епифаний распорядился проводить во всех храмах ПЦУ молитвы о справедливых выборах президента.

На сайте опубликован текст молитвы, которую нужно произносить во время литургии.

Молитву ввели в связи с особой ответственностью, которая во время выборов президента Украины возлагается на народ.

Молитва содержит просьбу вдохновить на правильный и ответственный выбор.

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Также в ней есть прошение о духе разума для совершения справедливого выбора.

24 и 31 марта в храмах ПЦУ будет зачитано Обращение Священного Синода УПЦ в связи с проведением выборов.

До слова, національний екзит-пол оприлюднить попередні результати голосування у першому турі виборів президента України ввечері 31 березня.

Источник: ПЦУ

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