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России неведомы человечность и достоинство. МИД Украины требует освободить Гриба

МИД Украины требует срочно отменить незаконный приговор украинскому пленному и выражает протест из-за решения российского суда по делу политзаключенного Павла Гриба.

России неведомы человечность и достоинство. МИД Украины требует освободить Гриба

Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы. Министерство иностранных дел Украины признает неправомерным решение Северо-Кавказского окружного военного суда РФ. Дело украинского пленного сфабриковано.

– Российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права – от неправомерного похищения 24 августа 2017 Павла Гриба в Гомеле до незаконного приговора, – отмечают в МИД.

Все показания политзаключенного были вызывающе отклонены судом. Тем самым Россия нарушает права человека – в том числе право на справедливый суд и право на жизнь. Павел Гриб может не выдержать приговора, поскольку находится в тяжелом состоянии из-за ряда полученных заболеваний и нуждается в наблюдении медиков.

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– Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину, – решительно подчеркнули в ведомстве.

Министерство призвало международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию.

– Милосердие, человечность, честь – эти понятия неизвестные стране-оккупанту, стране-агрессору. Российское псевдоправосудие осудило тяжелобольного Павла Гриба к 6 годам колонии.

Призываю цивилизованный мир оказывать давление на РФ для его скорейшего освобождения, – написал Климкин.

Украина продолжает политико-дипломатические действия для освобождения Павла и других граждан Украины, незаконно осужденных по политическим мотивам на территории РФ.

Напомним, 22 марта суд России в Ростове-на-Дону признал 20-летнего Павла Гриба виновным в якобы принуждении к теракту жительницы России Татьяны Ершовой, и приговорил политзаключенного к шести годам лишения свободы.

Источник: МИД

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