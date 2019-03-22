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Сколько украинцев изменили место голосования на выборах

Желание голосовать не по месту регистрации на выборах президента проявили около 100 тыс. украинцев.

Сколько украинцев изменили место голосования на выборах

В Центральной избирательной комиссии отметили, что уже 100 тыс. украинцев временно изменили место голосования на будущих выборах президента Украины.

– Эта цифра растет с каждым днем и это хорошо. Плохо лишь то, что большинство решило делать все в последний момент, потому сформировались большие очереди.

В последний день могут быть еще большие очереди, поэтому призываем как можно быстрее это завершить, потому что после 25 марта уже будут сформированы окончательные списки избирателей, – отметила член ЦИК Наталья Бернацька.

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Она отметила, что в ЦИК пока нет данных по количеству людей, которые приехали с временно оккупированных территорий, чтобы изменили место голосования – это будет известно уже после 25 марта.

К слову, национальный экзит-пол обнародует предварительные результаты голосования в первом туре выборов президента Украины вечером 31 марта.

Источник: Громадське

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