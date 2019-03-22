Желание голосовать не по месту регистрации на выборах президента проявили около 100 тыс. украинцев.

В Центральной избирательной комиссии отметили, что уже 100 тыс. украинцев временно изменили место голосования на будущих выборах президента Украины.

– Эта цифра растет с каждым днем и это хорошо. Плохо лишь то, что большинство решило делать все в последний момент, потому сформировались большие очереди.

В последний день могут быть еще большие очереди, поэтому призываем как можно быстрее это завершить, потому что после 25 марта уже будут сформированы окончательные списки избирателей, – отметила член ЦИК Наталья Бернацька.