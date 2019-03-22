Компания Skoda Auto не будет строить новый мультибрендовый завод на территории Украины.

Skoda Auto не будет строить новый завод в Украине.

Причиной такого решения стало отсутствие со стороны властей условий, которые могли бы привлечь потенциального инвестора.

Компания сейчас рассматривает для строительства другие площадки в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Отказ от строительства нового завода не повлияет на работу завода Еврокар – он продолжит сборку автомобилей Skoda.

В компании сообщили, что Skoda определила потенциальное место для нового мультибрендового завода и сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы среди которых нет Украины.

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К слову, решение о возможном строительстве завода было принято в 2017 году. Тогда же был сформирован ряд пожеланий к украинской власти.

В Еврокаре отметили, что в Украине не работают таможенные и налоговые стимулы для деятельности индустриальных парков, хотя законопроекты были приняты в первом чтении в 2016 году.

Также не воплощена в реальность анонсированная 15-летняя Стратегия развития рынка электромобилей и не рассмотрены законопроекты для поддержки производства электромобилей.

– К сожалению, Украина не выдержала конкуренции в борьбе за крупного инвестора. Можно сказать, что она даже не вступала в борьбу… за € 1,4 млрд инвестиций, 5 тыс. новых рабочих мест и возможность производства 300 тыс. автомобилей в год с уровнем экспорта 4,5 млрд евро, – сказали в Еврокаре.

Напомним, Факты ICTV публиковали рейтинг 10 лучших новых электромобилей бюджетного сегмента.