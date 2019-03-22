Цаца – новый ресторан одесской кухни, который открылся на месте старого заведения Samogon Fish Bar. Чем мы там угостились, что увидели и почувствовали ли колорит Одессы – в рецензии Фактов ICTV.
На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в новый ресторан одесской кухни Цаца.
Цаца – это про Одессу, со всеми ее рецептам, гениальными по своей простоте и вкусу, – пишут в сети заведения.
Расположение
Ресторан Цаца находится по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 25.
Заведение легко найти по вывеске и деревянным массивным воротам. Чтобы попасть в ресторан, сначала нужно пройти через летнюю террасу.
Рядом со входом стоит меню, что очень удобно для нового клиента – это дает возможность ознакомиться с кухней заведения еще до того, как туда попадешь.
Расположение не очень удобное для общественного транспорта, но уместно для одесской кухни, на берегу Днепра.
Оценка локации – 8\10
Сервис
Приветливый персонал, который рад каждому посетителю. Мне помогли снять верхнюю одежду, дали номерок от гардероба и провели к столику, который я забронировала.
Стоит отметить, что столы здесь сервированные уже к приходу гостей, так как при бронировании уточняют, сколько человек придет.
Официант сразу же принес бокал шампанского, как комплимент от заведения, которое только открылось. На удивление, оно хоть и бесплатное, но очень вкусное.
Персонал внимателен к своим гостям, любезно отвечают на любой вопрос, разбираются в том, что они подают и помогают с выбором заказа. В конце обязательно поинтересуются, все ли понравилось.
Оценка сервиса – 10\10
Интерьер
В ресторане Цаца три зала: зал-оранжерея на 60 гостей, банкетный – на 14 гостей и основной – на 50 гостей. Хоть и некоторые детали интерьера остались от заведения Samogon Fish Bar, но их удачно обыграли в одесском колорите.
Интерьер оформлен в стиле модерн – гармония современности и старины, мягкие изгибы, плавные линии. Использование природных материалов – дерево, керамика, железо. Преобладает натуральная цветовая гамма – белый, бежевый, коричневый и горчичный.
Мебель в интерьере – это объемные мягкие удобные диваны, стулья, кресла и деревянные столы. Большое количество декора, который поддерживает естественную тематику – уместны вазочки на каждом столе, статуэтки в старинном стиле, большое количество картин известных украинских деятелей, различные шкафчики, фасады и зелень.
Длинная деревянная барная стойка, над которой висят люстры в виде железных бочек, на которых украинский орнамент.
Так и хочется назвать этот интерьер украинским модерном. В одно мгновение все очень по-домашнему, а прошлое чудесным образом сочетается с настоящим.
Уборная не отличается от стиля заведения, единая концепция прослеживается во всех деталях интерьера. А если кто-то вдруг не знает свой рост, то на входе в уборную есть ростомер.
Летняя терраса – одесский дворик на 70 гостей, который расположен перед входом в ресторан. Хоть его интерьер еще и не успели изменить из прошлого заведения, но я не сомневаюсь, что сделают красиво и атмосферно.
Немаловажно то, что в заведении есть детская комната с няней, поэтому можете спокойно идти в ресторан Цаца со своим чадом.
Оценка интерьера – 9\10
Атмосфера
На выходные в ресторане звучит живая современная музыка, под которую посетители имеют возможность потанцевать. Поэтому если вам нравится более спокойная атмосфера, то лучше бронировать столик в другом зале.
Приглушенное освещение создает особый уют и подчеркивает романтическую атмосферу.
Особое внимание получают именинники, Цаца дарит им приятный комплимент – 20% скидку на меню.
Формат заведения предполагает широкий клиентский охват.
Оценка атмосферы – 9\10
Кухня
Меню небольшое, но разнообразное и содержит выбор классических блюд одесской кухни, от рапанов до форели.
Посетители имеют возможность попробовать одесский сифуд, закуски, салаты, первые блюда, супы, гарниры, мясо с мангала, рыбные блюда, десерты, а также есть детское меню.
Барная карта содержит выбор домашних настоек, которые для заведения делает специальный человек, вин, коктейлей, крафтового пива и небольшой выбор классического алкоголя. Также есть морс, смузи, дюшес, чай и кофе.
С понедельника по пятницу с 12:00-16:00 можно заказать деловой обед – первое блюдо, салат, основное блюдо.
Я заказала хрустящую барабульку и цацу.
Хрустящая барабулька (230 грамм) – маленькая барабулька (рыба) с гарниром – молодым картофелем, зеленью и помидорами. Якобы ничего удивительного, но сказать, что это вкусно – не сказать ничего. Вкус рыбы трудно передать словами, несмотря на то, что она хрустящая и жареная, повару удалось сохранить весь ее вкус и соки.
Цаца (100 грамм) – маленькая рыбка, жареная в кляре. Подается, как закуска в виде пакетика для семечек. Попробовать можно, но мне она особо не понравилась.
Оценка кухни – 9\10
Ценовая политика
По условиям спецпроекта, у меня есть €7 (220 грн). Счет в Цаца составил 220 грн. Ценовую политику заведения мы определяем по чашке американо, средняя цена которой в заведениях столицы составляет 30-35 грн. В Цаца она стоит 35 грн. Поэтому ценовая политика заведения вполне приемлемая.
Например, салат с тремя видами томатов стоит 89 грн., печеные овощи – 99 грн., форель с лавандовым кус-кусом – 265 грн., котелок мидий – 180 грн., а рапаны в сливочном соусе – 179 грн.
Деловой обед: легкий – 99 грн., классический – 139 грн.
Оценка ценовой политики – 9\10
Общее впечатление
Хорошее обслуживание, интересная концепция и интерьер заведения, вкусная еда.
В Цаца можно насладиться приятной атмосферой, одесской кухней и душевным отдыхом. Если решили посетить ресторан в выходной день, то лучше забронировать столик. Кстати, до конца марта Цаца угощает каждого посетителя игристым.
Общая оценка заведения – 9\10
Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.
Карина Зуева