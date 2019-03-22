Цаца – новый ресторан одесской кухни, который открылся на месте старого заведения Samogon Fish Bar. Чем мы там угостились, что увидели и почувствовали ли колорит Одессы – в рецензии Фактов ICTV.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в новый ресторан одесской кухни Цаца.

Цаца – это про Одессу, со всеми ее рецептам, гениальными по своей простоте и вкусу, – пишут в сети заведения.

Расположение

Ресторан Цаца находится по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 25.

























Сытый в7. Ресторан Цаца: жемчужина у моря или одесский колорит в Киеве / 6 фотографий

Заведение легко найти по вывеске и деревянным массивным воротам. Чтобы попасть в ресторан, сначала нужно пройти через летнюю террасу.

Рядом со входом стоит меню, что очень удобно для нового клиента – это дает возможность ознакомиться с кухней заведения еще до того, как туда попадешь.

Расположение не очень удобное для общественного транспорта, но уместно для одесской кухни, на берегу Днепра.

Оценка локации – 8\10

Сервис

Приветливый персонал, который рад каждому посетителю. Мне помогли снять верхнюю одежду, дали номерок от гардероба и провели к столику, который я забронировала.

Стоит отметить, что столы здесь сервированные уже к приходу гостей, так как при бронировании уточняют, сколько человек придет.

Официант сразу же принес бокал шампанского, как комплимент от заведения, которое только открылось. На удивление, оно хоть и бесплатное, но очень вкусное.

Персонал внимателен к своим гостям, любезно отвечают на любой вопрос, разбираются в том, что они подают и помогают с выбором заказа. В конце обязательно поинтересуются, все ли понравилось.

Оценка сервиса – 10\10

Интерьер

В ресторане Цаца три зала: зал-оранжерея на 60 гостей, банкетный – на 14 гостей и основной – на 50 гостей. Хоть и некоторые детали интерьера остались от заведения Samogon Fish Bar, но их удачно обыграли в одесском колорите.





















Сытый в7. Ресторан Цаца: жемчужина у моря или одесский колорит в Киеве / 5 фотографий

Интерьер оформлен в стиле модерн – гармония современности и старины, мягкие изгибы, плавные линии. Использование природных материалов – дерево, керамика, железо. Преобладает натуральная цветовая гамма – белый, бежевый, коричневый и горчичный.

























Сытый в7. Ресторан Цаца: жемчужина у моря или одесский колорит в Киеве / 6 фотографий

Мебель в интерьере – это объемные мягкие удобные диваны, стулья, кресла и деревянные столы. Большое количество декора, который поддерживает естественную тематику – уместны вазочки на каждом столе, статуэтки в старинном стиле, большое количество картин известных украинских деятелей, различные шкафчики, фасады и зелень.

Длинная деревянная барная стойка, над которой висят люстры в виде железных бочек, на которых украинский орнамент.









Сытый в7. Ресторан Цаца: жемчужина у моря или одесский колорит в Киеве / 2 фотографии

Так и хочется назвать этот интерьер украинским модерном. В одно мгновение все очень по-домашнему, а прошлое чудесным образом сочетается с настоящим.

Уборная не отличается от стиля заведения, единая концепция прослеживается во всех деталях интерьера. А если кто-то вдруг не знает свой рост, то на входе в уборную есть ростомер.













Сытый в7. Ресторан Цаца: жемчужина у моря или одесский колорит в Киеве / 3 фотографии

Летняя терраса – одесский дворик на 70 гостей, который расположен перед входом в ресторан. Хоть его интерьер еще и не успели изменить из прошлого заведения, но я не сомневаюсь, что сделают красиво и атмосферно.













Сытый в7. Ресторан Цаца: жемчужина у моря или одесский колорит в Киеве / 3 фотографии

Немаловажно то, что в заведении есть детская комната с няней, поэтому можете спокойно идти в ресторан Цаца со своим чадом.

Оценка интерьера – 9\10

Атмосфера

На выходные в ресторане звучит живая современная музыка, под которую посетители имеют возможность потанцевать. Поэтому если вам нравится более спокойная атмосфера, то лучше бронировать столик в другом зале.

Приглушенное освещение создает особый уют и подчеркивает романтическую атмосферу.

Особое внимание получают именинники, Цаца дарит им приятный комплимент – 20% скидку на меню.

Формат заведения предполагает широкий клиентский охват.

Оценка атмосферы – 9\10

Кухня

Меню небольшое, но разнообразное и содержит выбор классических блюд одесской кухни, от рапанов до форели.









Сытый в7. Ресторан Цаца: жемчужина у моря или одесский колорит в Киеве / 2 фотографии

Посетители имеют возможность попробовать одесский сифуд, закуски, салаты, первые блюда, супы, гарниры, мясо с мангала, рыбные блюда, десерты, а также есть детское меню.

Барная карта содержит выбор домашних настоек, которые для заведения делает специальный человек, вин, коктейлей, крафтового пива и небольшой выбор классического алкоголя. Также есть морс, смузи, дюшес, чай и кофе.

С понедельника по пятницу с 12:00-16:00 можно заказать деловой обед – первое блюдо, салат, основное блюдо.

Я заказала хрустящую барабульку и цацу.

Хрустящая барабулька (230 грамм) – маленькая барабулька (рыба) с гарниром – молодым картофелем, зеленью и помидорами. Якобы ничего удивительного, но сказать, что это вкусно – не сказать ничего. Вкус рыбы трудно передать словами, несмотря на то, что она хрустящая и жареная, повару удалось сохранить весь ее вкус и соки.

Цаца (100 грамм) – маленькая рыбка, жареная в кляре. Подается, как закуска в виде пакетика для семечек. Попробовать можно, но мне она особо не понравилась.

Оценка кухни – 9\10

Ценовая политика

По условиям спецпроекта, у меня есть €7 (220 грн). Счет в Цаца составил 220 грн. Ценовую политику заведения мы определяем по чашке американо, средняя цена которой в заведениях столицы составляет 30-35 грн. В Цаца она стоит 35 грн. Поэтому ценовая политика заведения вполне приемлемая.

Например, салат с тремя видами томатов стоит 89 грн., печеные овощи – 99 грн., форель с лавандовым кус-кусом – 265 грн., котелок мидий – 180 грн., а рапаны в сливочном соусе – 179 грн.

Деловой обед: легкий – 99 грн., классический – 139 грн.

Оценка ценовой политики – 9\10

Общее впечатление

Хорошее обслуживание, интересная концепция и интерьер заведения, вкусная еда.

В Цаца можно насладиться приятной атмосферой, одесской кухней и душевным отдыхом. Если решили посетить ресторан в выходной день, то лучше забронировать столик. Кстати, до конца марта Цаца угощает каждого посетителя игристым.

Общая оценка заведения – 9\10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева