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В школах Киева продлили каникулы

В школах Киева продлили весенние каникулы на один день.

весенние каникулы

Киевские школьники выйдут на учебу 2 апреля, говорится в письме директора Департамента образования и науки Елены Фиданян.

Ранее весенние каникулы планировались с 25 по 31 марта, но было принято решение продлить их на один день из-за проведения выборов.

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В воскресенье, 31 марта, пройдут  выборы президента Украины. В связи с этим во многих школах Киева будут работать избирательные участки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как узнать свой участок для голосования.

Источник: Вечерний Киев

Фото: Dreamstime

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