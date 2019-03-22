В школах Киева продлили весенние каникулы на один день.

Киевские школьники выйдут на учебу 2 апреля, говорится в письме директора Департамента образования и науки Елены Фиданян.

Ранее весенние каникулы планировались с 25 по 31 марта, но было принято решение продлить их на один день из-за проведения выборов.

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В воскресенье, 31 марта, пройдут выборы президента Украины. В связи с этим во многих школах Киева будут работать избирательные участки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как узнать свой участок для голосования.

Источник: Вечерний Киев