Всемирный день воды отмечается 22 марта. Факты ICTV рассказывают о проблемах Черного моря.
Всемирный день воды отмечается 22 марта. В этот день Факты ICTV решили напомнить о проблемах Черного моря.
Из-за того, что это море практически закрыто, мусору, который в него попадает, практически некуда деваться. Вторая уязвимость Черного моря – большой слой сероводорода, который достигает 87% объема моря. Поэтому морские обитатели в нем имеют ограниченное жизненное пространство.
Проблемы Черного моря
Предлагаем вашему вниманию некоторые неприятные факты о Черном море:
- Центральная часть моря завалена большими массами плавающего мусора;
- Воды Черного моря загрязнены 145 вредными веществами (в частности, медпрепаратами, пестицидами, кофеином, средствами против загара);
- Микропластик на дне Черного моря достигает 5 мм;
- В Черном море увеличивается количество инвазионных (неродных) видов, которые попадают из других морей (сейчас их количество 365).
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Сохранение Черного моря
В Соглашении об ассоциации Украина-ЕС указана Рамочная директива по морской стратегии ЕС, определяющая меры, которые страна должна принять для сохранения моря.
Для исполнения Соглашения был создан проект Совершенствование экологического мониторинга в Черном море (EMBLAS-Plus).
В рамках проекта эксперты проводят исследования в открытом море, разрабатывают нацпрограммы по мониторингу за его состоянием.
Также планируется ряд мероприятий по предупреждению накопления мусора в море и сохранению дельфинов.
Кроме этого, готовится широкомасштабная информационная кампания.
Как сообщалось, смещение арок Керченского моста, который построили оккупанты в Крыму, негативно влияет на акваторию Черного моря.
Источник: EMBLAS-Plus