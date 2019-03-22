Всемирный день воды отмечается 22 марта. Факты ICTV рассказывают о проблемах Черного моря.

Всемирный день воды отмечается 22 марта. В этот день Факты ICTV решили напомнить о проблемах Черного моря.

Из-за того, что это море практически закрыто, мусору, который в него попадает, практически некуда деваться. Вторая уязвимость Черного моря – большой слой сероводорода, который достигает 87% объема моря. Поэтому морские обитатели в нем имеют ограниченное жизненное пространство.

Проблемы Черного моря

Предлагаем вашему вниманию некоторые неприятные факты о Черном море:

Центральная часть моря завалена большими массами плавающего мусора;

Воды Черного моря загрязнены 145 вредными веществами (в частности, медпрепаратами, пестицидами, кофеином, средствами против загара);

Микропластик на дне Черного моря достигает 5 мм;

В Черном море увеличивается количество инвазионных (неродных) видов, которые попадают из других морей (сейчас их количество 365).

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Сохранение Черного моря

В Соглашении об ассоциации Украина-ЕС указана Рамочная директива по морской стратегии ЕС, определяющая меры, которые страна должна принять для сохранения моря.

Для исполнения Соглашения был создан проект Совершенствование экологического мониторинга в Черном море (EMBLAS-Plus).

В рамках проекта эксперты проводят исследования в открытом море, разрабатывают нацпрограммы по мониторингу за его состоянием.

Также планируется ряд мероприятий по предупреждению накопления мусора в море и сохранению дельфинов.

Кроме этого, готовится широкомасштабная информационная кампания.

Как сообщалось, смещение арок Керченского моста, который построили оккупанты в Крыму, негативно влияет на акваторию Черного моря.

Источник: EMBLAS-Plus