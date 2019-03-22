31 марта в Украине пройдут выборы на пост президента страны. Факты ICTV разобрались, как можно проголосовать не по месту прописки и какие для этого нужны документы.

Выборы президента состоятся 31 марта, а значит тем, кто хочет проголосовать не по месту прописки стоит начать подготовку.

Временно изменить место голосования необходимо не позднее, чем до 26 марта.

В Украине процесс голосования осложнен оккупацией Крыма и Донбасса. Также есть люди, которые покинули эти территории и живут далеко от дома.

Не стоит забывать о тех, кто переехал в областные центры или столицу. Часто они снимают жилье и работают в других городах и не имеют возможности приехать проголосовать туда, где прописаны.

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Сразу стоит сказать, что процедуру голосования по такой схеме значительно упростили.

Как голосовать переселенцам и жителям оккупированных территорий:

1. Отправиться в ближайший Государственный реестр избирателей (список можно найти здесь).

2. На месте написать заявление о просьбе временно сменить место голосования.

Для похода в Государственный реестр избирателей необходимо взять только паспорт. Эта норма предусмотрена законом Украины Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Процедура временной смены места голосования проходит по идентичной процедуре, как и в ситуации с переселенцами. Разница лишь в списке необходимых для этого документов.

Какие документы нужны для голосования не по месту прописки:

1. Паспорт.

2. Справка с места учебы или работы.

3. Справка о праве собственности или аренду жилья.

4. Документы о рабочей командировке (если есть).

После этого избирателя удаляют из списка по месту прописки и добавляют в тот, который указан в заявлении. Данные и свое имя в новом списке избирателей можно проверить в Личном кабинете избирателя.

Напомним, Факты ICTV подготовили эксклюзивные прогнозы экспертов о том, как пройдут президентские и парламентские выборы в Украине.