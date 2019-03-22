Сегодня в 22.40 героем программы Интервью с кандидатом в президенты о главном на ICTV станет один из лидеров президентской гонки Владимир Зеленский.

Первое совместное интервью у кандидата и его супруги Елены взяли ведущие телеканала Вадим Карпьяк (Свобода слова) и Елена Фроляк (Факты).

Откровенный разговор с Владимиром и его женой прошел не в студии, а дома у кандидата. Зеленский поделился мыслями относительно острых проблем, которые волнуют избирателей.

Его жена рассказала, думала ли она когда-нибудь о статусе первой леди и как относится к политической активности мужа.

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Почему избирательная программа Зеленского рассчитана только на пять лет? Какие приоритеты ставит в своей программе кандидат в президенты? Почему такое большое внимание уделяет сортировке пластика и мусора? Что он сделает первым делом, если станет президентом Украины? Как чувствует себя в политике человек, ранее имевший к ней весьма опосредованное отношение? Кто будет пародировать лидера Квартала, если украинцы выберут именно его?

Об этом и другом – в откровенном интервью Владимира Зеленского для телеканала ICTV.

Ранее Факты ICTV писали о биографии Зеленского, его предвыборной программе и о декларациях.