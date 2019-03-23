Вторую часть компенсации за не выплаченную в 2015-2016 гг. индексацию украинские пенсионеры получат в апреле.

Эта выплата производится двумя равными частями – по 1205 грн в марте и апреле.

Заместитель главы правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко напомнила, что эта доплата в размере 2410,17 грн выплачивается украинцам, у которых большой страховой стаж и маленькая пенсия (1669 грн).

– Кроме того, хочу обратить внимание, что выписано четко в постановлении, что эта единовременная выплата абсолютно никак не повлияет на доход пенсионеров, которые получают определенные льготы, имея соответствующий статус. И она не повлияет на тех, кто получает субсидии, – подчеркнула Ковпашко.

Читайте: Субсидии деньгами будут выплачивать вместе с пенсиями – Рева

Ранее президент Петр Порошенко сказал, что средства, полученные от растаможки авто на еврономерах, пойдут на выплату индексированных пенсий.